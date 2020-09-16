السعودية تسجل 31 وفاة و621 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31 وفاة و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في المملكة أصبح بذلك 327551 بما في ذلك 4369 حالة وفاة و17178 حالة نشطة منها 1238 مريضا في حالة حرجة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (621) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (982) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (306,004) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/2jdOpFovPy — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 16, 2020

وتمثل حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا اليوم انخفاضا مقارنة مع أرقام اليوم السابق (33 وفاة و672 إصابة).

وتماثل 982 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 306004 أشخاص.

المصدر: RT