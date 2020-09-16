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أنقرة تتهم دمشق بتدبير اعتداء على نقطة مراقبة تركية في إدلب

أخبار العالم العربي

أنقرة تتهم دمشق بتدبير اعتداء على نقطة مراقبة تركية في إدلب
Reuters Khalil Ashawi
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة لقواتها في محافظة إدلب السورية لاعتداء، محملة حكومة دمشق المسؤولية عن الحادث.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عناصر موجهين من قبل الحكومة السورية يرتدون ملابس مدنية اقتربوا من نقاط المراقبة التركية رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، واعتدوا على النقطة السابعة.

وتابعت الوزارة أن هؤلاء العناصر المعتدين "تم تفريقهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن عشرات السكان المحليين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام نقطة المراقبة التركية في بلدة تل طوقان في ريف إدلب الجنوبي، تنديدا بما وصفوه احتلالا للأراضي السورية من قبل تركيا.

وأفادت الوكالة بأن المحتجين علقوا على بوابة نقطة المراقبة صورة للرئيس السوري بشار الأسد وكتبوا على العلم التركي الموجود هناك عبارات مثل "عاشت سوريا الأسد".

أنقرة تتهم دمشق بتدبير اعتداء على نقطة مراقبة تركية في إدلب
Sputnik BASEL SHARTOUH
أنقرة تتهم دمشق بتدبير اعتداء على نقطة مراقبة تركية في إدلب
Sputnik BASEL SHARTOUH

المصدر: RT + سبوتنيك

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