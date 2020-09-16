أنقرة تتهم دمشق بتدبير اعتداء على نقطة مراقبة تركية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة لقواتها في محافظة إدلب السورية لاعتداء، محملة حكومة دمشق المسؤولية عن الحادث.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عناصر موجهين من قبل الحكومة السورية يرتدون ملابس مدنية اقتربوا من نقاط المراقبة التركية رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، واعتدوا على النقطة السابعة.

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020

وتابعت الوزارة أن هؤلاء العناصر المعتدين "تم تفريقهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن عشرات السكان المحليين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام نقطة المراقبة التركية في بلدة تل طوقان في ريف إدلب الجنوبي، تنديدا بما وصفوه احتلالا للأراضي السورية من قبل تركيا.

وأفادت الوكالة بأن المحتجين علقوا على بوابة نقطة المراقبة صورة للرئيس السوري بشار الأسد وكتبوا على العلم التركي الموجود هناك عبارات مثل "عاشت سوريا الأسد".

Sputnik BASEL SHARTOUH

Sputnik BASEL SHARTOUH

المصدر: RT + سبوتنيك