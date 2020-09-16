روحاني: الإمارات والبحرين تسعيان إلى منح إسرائيل قواعد في المنطقة وعليهما تحمل كافة العواقب الوخيمة

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الإمارات والبحرين بالسعي إلى منح إسرائيل قواعد في منطقة الخليج، محذرا من أن عليهما تحمل كافة العواقب الوخيمة.

واعتبر روحاني تطبيع البلدين علاقاتهما مع إسرائيل انتهاكا للأمن الإقليمي والمقررات الدولية، وقال: نستغرب كيف يمد من يدعي العروبة يده إلى من يقتل العرب الفلسطينيين كل يوم.

واتهم الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي ترامب بالكذب والافتراء عند حديثه عن آلية فض النزاع والظروف الاقتصادية في إيران.

وقال: أمريكا سعت إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وكانت تخطط لدخول إيران والسيطرة عليها لكنها لم تفلح. كما أخفقت في تمديد حظر التسلح على إيران وتسعى الآن إلى تفعيل آلية سناب باك، على أمريكا أن تدرك أن تفعيل آلية سناب باك من حق الدول الأعضاء في الاتفاق النووي فقط.

ويرى روحاني أن إيران لا تواجه عقوبات فقط بل تواجه حرباً اقتصادية، مشددا على أن العشرين من سبتمبر سيكون يوم انتصار الشعب الإيراني ويوم هزيمة مدوية للولايات المتحدة.

المصدر: RT