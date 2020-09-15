 
مباشر

مصر.. الأمن ينفي العثور على قنبلتين في موقف السلام بالقاهرة - فيديو + صور

أخبار العالم العربي

مصر.. الأمن ينفي العثور على قنبلتين في موقف السلام بالقاهرة - فيديو + صور
الأمن المصري في موقف السلام بالقاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqu1

نفى مصدر أمني مصري في الحماية المدنية القاهرة الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن وجود قنبلتين بموقف السلام بالعاصمة القاهرة، موضحا أن ما تم العثور عليه مجرد "عبوتين هيكليتين".

وقال، إن "قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع البلاغ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي فرضت طوقا أمنيا".

مصر.. الأمن ينفي العثور على قنبلتين في موقف السلام بالقاهرة - فيديو + صور

وأضاف: "تبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب، وأنهما مجرد عبوتين هيكليتين وليس بهما أي مواد متفجرة".

🔴 عاجل | العثور على قنبلتين فى موقف السلام الجديد وتفكيكهما على يد خبراء المفرقعات لمشاهدة الفيديو ⏪ https://bit.ly/2ZGjlw1

Опубликовано ‎القاهرة 24‎ Вторник, 15 сентября 2020 г.

ناصر حاتم - القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا