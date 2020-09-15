مصر.. الأمن ينفي العثور على قنبلتين في موقف السلام بالقاهرة - فيديو + صور

نفى مصدر أمني مصري في الحماية المدنية القاهرة الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن وجود قنبلتين بموقف السلام بالعاصمة القاهرة، موضحا أن ما تم العثور عليه مجرد "عبوتين هيكليتين".

وقال، إن "قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع البلاغ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي فرضت طوقا أمنيا".

وأضاف: "تبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب، وأنهما مجرد عبوتين هيكليتين وليس بهما أي مواد متفجرة".

🔴 عاجل | العثور على قنبلتين فى موقف السلام الجديد وتفكيكهما على يد خبراء المفرقعات لمشاهدة الفيديو ⏪ https://bit.ly/2ZGjlw1 Опубликовано ‎القاهرة 24‎ Вторник, 15 сентября 2020 г.

ناصر حاتم - القاهرة