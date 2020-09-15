التطبيع مع إسرائيل.. حرب رسائل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسوار القدس

استخدم الإسرائيليون والفلسطينيون أسوار القدس التاريخية في حرب رسائل بين الطرفين خلال الاستعدادات للتوقيع على اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل، والامارات والبحرين.

وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، وضع الطرف الإسرائيلي علمه إلى جانب أعلام البحرين والإمارات والولايات المتحدة على أسوار المدينة القديمة، فيما استخدام الفلسطينيون أيضا بعض الأسوار التي شيدها السلطان العثماني سليمان القانوني في القرن الـ16 للتعبير عن اعتراضهم على هذه الاتفاقيات التي يعتبرونها خيانة لقضيتهم.

Reuters

وبعد أسبوع من إعلان الاتفاق بين إسرائيل والإمارات أرخى الفلسطينيون راية سوداء عليها صورة الرئيس محمود عباس على الأسوار القريبة من بوابة دمشق وكتبوا عليها "صاحب الحق"، و"ندعو حكومة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للعودة إلى الموقف العربي والإسلامي الجامع والانسحاب من اتفاق العار وعدم المشاركة في تمرير صفقة القرن الأمريكية".

Reuters

المصدر: رويترز