وزير الخارجية الإماراتي في مقال: الإمارات وإسرائيل وكل دول المنطقة مرهقة من المواجهات

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن القيادة الفلسطينية عليها أن تعيد النظر في توجهاتها، وأن تسعى نحو استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

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وشدد بن زايد في مقالة نشرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" على أن اتفاق السلام مع إسرائيل، أوقف عملية الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية.

كما أكد أن الفلسطينيين سيحظون كما هو الحال دائما على دعم كامل من بلاده، ووصف هذا الدعم بأنه أصبح له وزن أثقل في العلاقات مع إسرائيل.

وكتب وزير الخارجية الإماراتي في هذا الشأن قائلا: "إن وتيرة التطبيع ومجالاته لن تنال من السعي نحو إقامة دولة فلسطينية وتحقيق الحقوق الفلسطينية".

ورأى رئيس الدبلوماسية الإماراتية أن الاتفاق مع إسرائيل بمثابة فرصة من أجل التعامل مع القضايا الملحة في المنطقة، وأن الإمارات وإسرائيل وكل دول المنطقة مرهقة من المواجهات، وظهرت الآن، وفق وصفه، ضرورة لإقامة علاقة جيدة بين إسرائيل والدول العربية.

ولفت الوزير الإماراتي إلى ضرورة اتباع الحوار الذي يخفف من التوتر في المنطقة "ويدفع نحو التسامح الديني كما هو الحال لدينا في الإمارات وأن يخلق تعاونا اقتصاديا من الخليج وحتى البحر الأحمر".

وكشف عبد الله بن زايد أن العام المقبل سيشهد "إقامة مجموعات دائمة بين الإمارات وإسرائيل لتبادل بعثات الدراسة وغيرها من المشاريع الصغيرة التي ستحمل إلى العالم رسالة سلام".

مقال الشيخ عبدالله بن زايد في صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal اليوم يعبّر بشفافية عن توجه دولة الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار والازدهار في منطقة عانت وتعاني من الأزمات واقتتال المحاور. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 15, 2020

وعلق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على مقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قائلا إنه عبر "بشفافية عن توجه دولة الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار والازدهار في منطقة عانت وتعاني من الأزمات واقتتال المحاور".

ووصف المسؤول الإماراتي في تغريدة أخرى المقال بالمهم، ويؤكد أولوية "منطق تعزيز دائرة التعايش السلمي من خلال تبني الوسطية في القول والعمل" في هذه المنطقة "إذا أرادت أن تنطلق إلى المستقبل بتفاؤل وأمل".

المصدر: i24news.tv + تويتر