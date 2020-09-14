حزب إسرائيلي يطالب نتنياهو بكشف بنود اتفاقيتي السلام مع البحرين والإمارات

دعا نيتسان هوروفيتس رئيس حزب "ميرتس" الإسرائيلي، إلى كشف النقاب عن بنود اتفاقيتي السلام مع البحرين والإمارات، وطرحهما على الكنيست للتصويت عليهما.

وأكد هوروفيتس، أن إسرائيل دولة ديمقراطية، ولذلك يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصرف بشفافية بهذا الشأن.

ووصف إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول في الخليج خطوة إيجابية ومثمرة، مشددا مع ذلك على وجوب إحلال السلام مع الفلسطينيين باعتباره السلام الحقيقي الذي سينهي الصراع العربي الإسرائيلي.

وبدوره نشر عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه يعالون ووزير الدفاع الدفاع سابقا، تغريدة على "تويتر" صباح الجمعة، ينتقد فيها نتنياهو على السلام مع الإمارات.

وقال يعالون، إنه طلب إجراء مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست حول اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات، لكن لم يحدث ذلك بعد.

وأوضح أن نتنياهو سيذهب إلى البيت الأبيض الثلاثاء المقبل لتوقيع اتفاق سلام مع الإمارات دون تمريره عبر الكنيست، ولا حتى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، ولا حتى على "الكابينيت" المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في خطوة دكتاتورية.

المصدر: موقع مكان