تأكيد إصابة 5 نواب في مجلس الأمة الكويتي بكورونا

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الاثنين، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95,472 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 708 حالة جديدة، وتسجيل 506 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 95,472 حالة pic.twitter.com/O1oUDkcadc — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) September 14, 2020

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أن البلاد لا تزال في الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، والموجة الثانية ليست بالضرورة مرتبطة بفصل الشتاء، مع احتمالية حدوثها في أي وقت في حال عدم الالتزام بالاحتياطات الوقائية.

المصدر: الراي