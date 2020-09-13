سوريا .. أطباء دمشق لوزير التربية: "الرجوع عن الخطأ فضيلة"

طالبت نقابة أطباء دمشق وزير التربية دارم طباع بالاعتذار عن تصريحات له وصف فيها الأطباء بأنهم "مهملون" للتدابير الصحية، بدليل أن إصابات كورونا في صفوفهم كانت كبيرة.

وقالت النقابة إنه مع حالات الوفيات التي تجاوزت السبعين "بين الأطباء الذين استشهدوا خلال معالجتهم مرضاهم المصابين بكوفيد 19 لا يجوز نعتهم بالمهملين، وإنما هم شهداء الواجب والحق".

وأضافت: "من الواجب تقدير الجهود المبذولة من قبل الكادر الطبي على اختلاف مواقعهم وجغرافية الوطن خلال أزمة كورونا".

رداً وتعقيباً.. رداً و تعقيباً على ماورد في تصريح السيد وزير التربية د. دارم طباع المتضمن تفوق الأطفال في الوعي الصحي... تم النشر بواسطة ‏نقابة أطباء دمشق‏ في الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠

وتحدثت النقابة عن التضحيات التي قدمها الأطباء في مواجهتهم للفيروس، واضافت: "من باب الرجوع عن الخطأ فضيلة، ندعو السيد وزير التربية د. دارم طباع المحترم لكتابة رسالة اعتذار من كادر الجيش الطبي، أطباء سورية وشهدائها الأبرار".

وكان طباع الذي أطلق أكثر من تصريح مثير للجدل قوبل بسخرية في سوريا، رد في أول مؤتمر صحفي له على عميد كلية الطب في جامعة دمشق نبوغ العوا الذي طالب بتأجيل افتتاح المدارس أو اقتصارها على طلاب المراحل الثانوية، بأنه "يدرس مادة الصحة العامة منذ 40 سنة ولم يصبح على درجة الوعي عند المواطن كما هو الحال هذا العام، وهذه الدرجة كانت أكثر ما تكون عند الأطفال، والدليل على ذلك أن أغلب الإصابات كانت في الأعمار المتقدمة وخصوصا بين الأطباء لأنهم أهملوا إجراءات الصحة العامة بينما الأطفال كانوا خائفين جدا واتبعوا كل الإجراءات".

المصدر: RT