وصول عبد الله بن زايد إلى واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

وصل عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

وفي 11 سبتمبر الجاري سارت مملكة البحرين على خطى الإمارات، معلنة عن التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: وكالات