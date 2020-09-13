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العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريبات ليلية في محيط مطار بغداد

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العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريبات ليلية في محيط مطار بغداد
Reuters Thaier al-Sudani
مطار بغداد الدولي - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد، عزم جهاز مكافحة الإرهاب على إجراء تدريبات ليلية في محيط مطار بغداد الدولي.

وأشارت الخلية إلى أن "هذه التدريبات تأتي بالتزامن مع الهجمات الصاروخية المتكررة التي تشن على مطار بغداد ومحيطه بحجة تواجد قوات أمريكية هناك".

وأعلنت الخلية الأسبوع الماضي عن سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي.

وخلال الأشهر الماضية، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وتزايدت وتيرة الهجمات الصاروخية عقب اغتيال القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية نفذها الطيران الأمريكي في يناير الماضي ببغداد.

المصدر: "وكالات عراقية"

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