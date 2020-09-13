السعودية ترفع القيود عن مواطنيها في دخول المملكة أو مغادرتها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع كامل القيود عن مغادرة المواطنين السعوديين للمملكة والعودة إليها بدءًا من أول يناير 2021.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، إنه صدرت "الموافقة الكريمة بالسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا".

#وزارة_الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإ جراءات المتبعة قبل جائحة كورونا#واسpic.twitter.com/1ud8pCKpeE — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 13, 2020

وأشار المصدر إلى أنه سيتم كذلك السماح بالدخول إلى المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقا للضوابط والإجراءات الصحية.

المصدر: واس