السعودية.. إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى الـ600

لليوم الرابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 601 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 643 إصابة أمس السبت و687 إصابة الجمعة و708 إصابات الخميس)، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ 15 أبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (601) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (28) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1034) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (302,870) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/8w8XkiKpPr — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 13, 2020

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 28 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 27 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 325651، بما في ذلك 4268 حالة وفاة و18513 حالة نشطة منها 1326 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1034 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 302870 شخصا.

المصدر: RT