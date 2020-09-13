 
مباشر

السعودية.. إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى الـ600

أخبار العالم العربي

السعودية.. إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى الـ600
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq7k

لليوم الرابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 601 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 643 إصابة أمس السبت و687 إصابة الجمعة و708 إصابات الخميس)، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ 15 أبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 28 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 27 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 325651، بما في ذلك 4268 حالة وفاة و18513 حالة نشطة منها 1326 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1034 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 302870 شخصا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا