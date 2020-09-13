مكتب بري يعلن رفض "أمل" المشاركة في الحكومة والاعتراض على طريقة تشكيلها

أعلن مكتب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رفض حركة "أمل" التي يتزعمه الانضمام إلى حكومة جديدة نظرا لاعتراضها على طريقة تشكيل مجلس الوزراء.

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وأورد مكتب زعيم حركة "أمل" الشيعية المتحالفة مع "حزب الله"، في بيان أصدره اليوم الأحد، انتقادات للطريقة التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، في تشكيل الحكومة ومن بينها عدم التفاوض.

وقال مكتب بري في البيان: "المشكلة ليست مع الفرنسيين، المشكلة داخلية ومن الداخل. أطلق عنوان واحد للحكومة، الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات".

وتابع: "لذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من عندياتنا ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".

المصدر: RT