الجزائر.. جدل إثر تداول فيديو يظهر تدخل الشرطة لفض صلاة الجماعة

أثار مقطع فيديو تداوله مغردون في الجزائر جدلا كبيرا بين رواد التواصل، بعد أن ظهر فيه رجلا أمن بصدد فض صلاة جماعة أقيمت في ساحة عامة بمدينة بجاية.

ويظهر الفيديو شرطيين اقتربا من الإمام بينما هو ساجد، وحاولا مرات عديدة إمساكه من يديه لرفعه حتى يقف وينهي الصلاة.

وانتقد مغردون طريقة تعامل الأمن مع الإمام، بينما قال آخرون إن الأخير لم يحترم تدابير السلامة في ظل تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "فيسبوك"