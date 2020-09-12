السفير الفلسطيني يغادر المنامة عقب استدعائه احتجاجا على إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل

غادر السفير الفلسطيني لدى البحرين خالد عارف، اليوم السبت، المنامة، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستدعائه للتشاور، عقب إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل.

وأعلنت القيادة الفلسطينية، أمس الجمعة، "رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن الأمر يأتي "دعما لتشريع جرائم الاحتلال البشعة ضد أبناء شعبنا، ونسفا للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية".

وطالبت القيادة مملكة البحرين، بـ"التراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك".

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس الجمعة، أنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين "فورا" بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وقال: "سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع".

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

المصدر: "وكالات"