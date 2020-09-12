مصادر: وفد إماراتي زار الأقصى - فيديو

أكدت مصادر محلية اليوم السبت، أن وفدا إماراتيا ضم 3 أشخاص زار القدس، وصلى أعضاؤه في المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن "ثلاثة أشخاص دخلوا بصورة ملفتة للنظر عصر اليوم إلى المسجد الأقصى، وصلوا ركعتين في قبة الصخرة".

وأضافت: "كان أحد أفراد الشرطة يتابعهم عن بعد، وقبل خروجهم سألهم أحد الحراس عن جنسيتهم فأجابوا بأنهم من دبي".

وأبلغ الحارس الأوقاف بعد خروجهم من المسجد، في حين لم يصرح عن هوية الوفد وصفة الزيارة من قبل الجهات الرسمية.

وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأشخاص الثلاثة وهم يجلسون في أحد المطاعم بالقدس، فيما قام صاحب المطعم بتقديم الورود لهم.

المصدر: RT