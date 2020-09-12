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الجزائر.. الكلاب الضالة تفرض حظر التجول في مدينة الأغواط

أخبار العالم العربي

الجزائر.. الكلاب الضالة تفرض حظر التجول في مدينة الأغواط
Reuters MH/PKP
كلاب ضالة -صورة تعبيرية-
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اشتكى سكان العديد من أحياء مدينة الأغواط الجزائرية من الانتشار المخيف للكلاب الضالة ليلا، مؤكدين أنها فرضت عليهم ما يشبه حظرا للتجول.

ودعا سكان المدينة السلطات إلى وضع حد لمعاناتهم من خلال إطلاق حملة واسعة لإبادة الكلاب الضالة، وإزالة النفايات ومخلفات أشغال البناء التي ساهمت في توفير بيئة ملائمة للحيوانات المؤذية.

كما طالب السكان بإيجاد حل للانتشار الواسع للحشرات، خاصة البعوض الذي أجبرهم على المكوث داخل منازلهم للاحتماء من هذه الحشرة الناقلة للأمراض.

المصدر: "الشروق"

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