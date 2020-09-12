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سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون في انفجار عبوة ناسفة في "رأس العين"

أخبار العالم العربي

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قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا أن العبوة انفجرت في عبّارة مقابل البريد في سوق المدينة، دون أن ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

وتشهد المدينة انفجارات متكررة كان آخرها في 27 من الشهر الماضي، حين انفجرت دراجة نارية مفخخة عند دوار البريد في المدينة، ما أدى وقتها إلى مقتل اثنين على الأقل.

المصدر: RT

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