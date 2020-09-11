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السيسي يشيد بالاتفاق البحريني الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

السيسي يشيد بالاتفاق البحريني الإسرائيلي
Yousef ALLAN / AFP / Jordanian Royal Palace
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق البحريني الإسرائيلي المعلن عنه اليوم.

وكتب السيسي في تغريدة على تويتر أنه تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقال السيسي: "أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة و الدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

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ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل "عهدا جديدا للسلام".

المصدر: RT

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