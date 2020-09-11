اليمن.. موظف حكومي يحرق ثيابه احتجاجا على انقطاع راتبه
Ahmad AL-BASHA AFP
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أحرق موظف حكومي في مدينة تعز اليمنية ثيابه في الشارع، احتجاجا على انقطاع راتبه وزملائه لأكثر من عام وثمانية أشهر على التوالي.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظف في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز، وهو يحرق ثيابه، ويصرخ احتجاجا على عدم صرف راتبه وزملائه وسط ارتفاع الأسعار، مطالبا بالتدخل السريع وإغاثة الموظفين من الجوع.
أحد موظفي المسالخ في #تعز يحرق ثيابه بالشارع— طه صالح (@taha_saleh_taiz) September 10, 2020
ويبكي إحتجاج على عدم صرف رواتب المسالخ منذ أكثر من عام واحتجاج على ارتفاع الأسعار.
الوضع الاقتصادي لا يحتمل يالله فرجك pic.twitter.com/gSXVur6h5w
المصدر: RT