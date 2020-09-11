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اليمن.. موظف حكومي يحرق ثيابه احتجاجا على انقطاع راتبه

أخبار العالم العربي

اليمن.. موظف حكومي يحرق ثيابه احتجاجا على انقطاع راتبه
Ahmad AL-BASHA AFP
اليمن- أرشيف
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أحرق موظف حكومي في مدينة تعز اليمنية ثيابه في الشارع، احتجاجا على انقطاع راتبه وزملائه لأكثر من عام وثمانية أشهر على التوالي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظف في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز، وهو يحرق ثيابه، ويصرخ احتجاجا على عدم صرف راتبه وزملائه وسط ارتفاع الأسعار، مطالبا بالتدخل السريع وإغاثة الموظفين من الجوع.

المصدر: RT

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