اليمن.. موظف حكومي يحرق ثيابه احتجاجا على انقطاع راتبه

أحرق موظف حكومي في مدينة تعز اليمنية ثيابه في الشارع، احتجاجا على انقطاع راتبه وزملائه لأكثر من عام وثمانية أشهر على التوالي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظف في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز، وهو يحرق ثيابه، ويصرخ احتجاجا على عدم صرف راتبه وزملائه وسط ارتفاع الأسعار، مطالبا بالتدخل السريع وإغاثة الموظفين من الجوع.

أحد موظفي المسالخ في #تعز يحرق ثيابه بالشارع

ويبكي إحتجاج على عدم صرف رواتب المسالخ منذ أكثر من عام واحتجاج على ارتفاع الأسعار.



الوضع الاقتصادي لا يحتمل يالله فرجك pic.twitter.com/gSXVur6h5w — طه صالح (@taha_saleh_taiz) September 10, 2020

المصدر: RT