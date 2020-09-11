السعودية تسجل أدنى عدد من الإصابات يومية بكورونا منذ منتصف أبريل

لا تزال وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية بتراجع مستمر، إذ سجلت السلطات الصحية لليوم الثاني على التوالي أدنى حصيلة إصابات يومية بالوباء منذ خمسة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 687 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 708 إصابات أمس، أي أدنى حصيلة إصابات منذ 15 أبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (687) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (24) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (935) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (300,933) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/0BfwiXI4Bp — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 11, 2020

وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة لليوم الثاني على التوالي بواقع 24 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 324407، بما في ذلك 4213 حالة وفاة و19261 حالة نشطة، منها 1368 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 935 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 300933 شخصا.

المصدر: RT