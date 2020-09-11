 
مباشر
عاجل
برلماني سويدي يرشح حكومات الولايات المتحدة وصربيا وكوسوفو لجائزة نوبل للسلام

مصر تبحث عن مورد مائي بديل لنهر النيل

أخبار العالم العربي

مصر تبحث عن مورد مائي بديل لنهر النيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opsc

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على البحث عن موارد مائية بديلة وتطوير أساليب الري وزيادة الوعي لمواجهة العجز في المياه.

إقرأ المزيد
مصر تستعد للسيول وتستبعد حدوث فيضانات مثل السودان
مصر تستعد للسيول وتستبعد حدوث فيضانات مثل السودان

وأضاف عبد العاطي خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية "MBC مصر"، أن موارد المياه الجديدة تشمل المياه الجوفية، وتحلية مياه البحار، وإعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أن مصر ستصبح أعلى دولة في إعادة استخدام المياه، خلال عامين.

وأوضح أن التقييم يتعلق بالدول التي لديها ندرة مائية، متابعا: "أعلى دولة إسرائيل ومصر رقم 2 كنسبة، لكن ككمية مصر الأعلى، وبعد عامين سنصبح الأعلى كمية ونسبة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا