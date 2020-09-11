مصر تبحث عن مورد مائي بديل لنهر النيل

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على البحث عن موارد مائية بديلة وتطوير أساليب الري وزيادة الوعي لمواجهة العجز في المياه.

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وأضاف عبد العاطي خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية "MBC مصر"، أن موارد المياه الجديدة تشمل المياه الجوفية، وتحلية مياه البحار، وإعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أن مصر ستصبح أعلى دولة في إعادة استخدام المياه، خلال عامين.

وأوضح أن التقييم يتعلق بالدول التي لديها ندرة مائية، متابعا: "أعلى دولة إسرائيل ومصر رقم 2 كنسبة، لكن ككمية مصر الأعلى، وبعد عامين سنصبح الأعلى كمية ونسبة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية