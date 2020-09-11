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وزير الري المصري: علاقتنا مع إثيوبيا زواج لا ينفع فيه الطلاق

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وزير الري المصري: علاقتنا مع إثيوبيا زواج لا ينفع فيه الطلاق
Reuters
سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل - أرشيف
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أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أنه عاش في إثيوبيا سابقا واطلع على المشاكل التي يعاني منها الشعب الإثيوبي، مشيرا إلى تعاطفه مع مشاكلهم ومتحمس لعلاجها.

وقال عبد العاطي إن "العلاقة بين مصر وإثيوبيا زواج لا ينفع فيه الطلاق"، لافتا إلى أن "كثرة الحوار بين الجانبين ساهمت في تحديد المشاكل".

وأشار، إلى أن "الطرفين يسعيان للوصول إلى حل بملف سد النهضة يحقق أقل كلفة لهما"، وتابع: "لن نأخذ 100% من الذي أريده منه".

وشدد على أن "ملف سد النهضة لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان".

وقال: "عدا ذلك نكون في حالة تفاوض فقط".

المصدر: "وكالات مصرية"

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