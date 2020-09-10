الحوثيون: الجامعة العربية حكمت على نفسها بالإعدام السياسي

وجهت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الخميس انتقادات لاذعة لجامعة الدول العربية، بعد فشلها في تبني مشروع قرار يدين اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

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وذكر المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الجامعة العربية "تحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة للرياض وأبو ظبي"، مشددا على أن موقف الجامعة الرافض لإدانة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "يفقد ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب".

وتابع أن الجامعة "وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي"، مضيفا: "أمام السقوط الرسمي للنظام العربي يظل الرهان على صحوة الشعوب لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين".

وفشلت الجامعة العربية في اجتماع عقدته أمس على المستوى الوزاري في تبني مشروع قرار قدمه الجانب الفلسطيني لإدانة اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وأكد المندوب الفلسطيني لدى الجامعة مهند عكلوك، أن ذلك جاء بسبب معارضة عدة دول.

المصدر: RT