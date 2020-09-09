الإمارات تشن هجوما حادا على تركيا في جامعة الدول العربية

شنت الإمارات هجوما حادا على تركيا في جامعة الدول العربية، متهمة إياها بممارسة "تدخلات سلبية في شؤون دول المنطقة وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية: "تعد التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية مثالا واضحا على التدخلات السلبية في المنطقة".

واعتبر قرقاش أن تركيا تواصل "أعمالها الاستفزازية سواء كان ذلك بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من المليشيات والجماعات المسلحة بالإضافة إلى إطلاق التصريحات التي تهدد بها سيادة وأمن واستقرار الدول".

واتهم تركيا بالاستمرار في "تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، بما يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكا لسيادة الدول".

وتشهد العلاقات بين الإمارات وتركيا توترا مستمرا على خلفية قضايا عدة، بينها الأزمات في سوريا واليمن وخاصة ليبيا، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج، بينما تؤيد أبو ظبي "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: "وام" + وكالات