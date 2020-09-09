مصر.. اعترافات صادمة لسيدة بعد القبض عليها خلال ممارسة الجنس مع رجل أعمال في سيارة بشارع الجيش

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل أعمال، أثناء ممارسته الجنس مع سيدة في سيارته بشارع الجيش في المنصورة.

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وقالت السيدة التي تم القبض عليها: "عشيقي مجهز عربيته زي غرفة النوم، وبمارس الجنس معاه من 5 سنين عشان جوزي محبوس من 5 سنين في قضية مخدرات ومطول في السجن 15 سنة".

وأضافت المتهمة في محضر الشرطة خلال استجوابها: "مش بشتغل في الدعارة بفلوس كنت مع حبيبي، واحنا بنتقابل على طول سواء في العربية أو في أي شقة، بس الشرطة كشفت حيلة العربية المجهزة".

وكانت مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية ألقت القبض على رجل أعمال، وربة منزل، متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة، بعد أن تلقت بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، أفادت بقيام ربة منزل ورجل أعمال بممارسة الدعارة داخل سيارة الأخير.

وتوصلت التحريات إلى أن ربة المنزل ورجل الأعمال ارتبطا بعلاقة غير شرعية واعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية