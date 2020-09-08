سوريا.. "الإدارة الذاتية" تنقل بعض عائلات مقاتلي "داعش" خارج مخيم "الهول"

بدأت "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا" بقيادة القوى الكردية، نقل عشرات من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب "والأقل تشددا" من مخيم "الهول" المكتظ في شمال شرق سوريا إلى مخيم آخر.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول النازحين والمخيمات في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، تأكيده: "نقل 76 عائلة من النساء والأطفال الأجانب حتى الآن" من مخيم الهول إلى مخيم روج.

وبدأ منذ يوليو نقل النساء والأطفال على دفعات، بعدما تم توسيع مخيم روج بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال أحمد، إن النساء اللواتي طلبن الخروج مع أطفالهن من الهول "جاهزات لإعادة التأهيل ومن الأقل تشددا"، وهن يطالبن "بالعودة إلى بلدانهن والانخراط في مجتمعاتهن من جديد ويظهرن ندمهن".

ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

المصدر: "أ ف ب"