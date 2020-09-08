 
مباشر

مصر.. بائع متجول يتحدث 9 لغات بطلاقة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. بائع متجول يتحدث 9 لغات بطلاقة (فيديو)
RT
الأهرامات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/op0w

تداول مغردون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"بائع سبح" مصري يتحدث 9 لغات بطلاقة.

وأثار المقطع تعجب المدونين إزاء طريقة حديث البائع وهو مواطن مصري يعمل بالقرب من الأهرامات التاريخية.

ويدعى البائع محمد زهران وهو مشهور على مستوى منطقة الأهرام حيث يعرفه كل الزائرين أو المترددين لذلك المكان منذ سنوات طويلة.

وقال أحد المغردين إن زهران يتحدث العربية، الإيطالية، الروسية، الفرنسية، الصينية، اليابانية، المجرية، الإسبانية، مضيفا أنه تحدث باللغة التركية في مقطع آخر.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا