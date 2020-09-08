مصر.. بائع متجول يتحدث 9 لغات بطلاقة (فيديو)

تداول مغردون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"بائع سبح" مصري يتحدث 9 لغات بطلاقة.

وأثار المقطع تعجب المدونين إزاء طريقة حديث البائع وهو مواطن مصري يعمل بالقرب من الأهرامات التاريخية.

ويدعى البائع محمد زهران وهو مشهور على مستوى منطقة الأهرام حيث يعرفه كل الزائرين أو المترددين لذلك المكان منذ سنوات طويلة.

وقال أحد المغردين إن زهران يتحدث العربية، الإيطالية، الروسية، الفرنسية، الصينية، اليابانية، المجرية، الإسبانية، مضيفا أنه تحدث باللغة التركية في مقطع آخر.

مواطن مصري بسيط اسمه (محمد زهران) يعمل بائع مسابح متجول عند الأهرامات يتحدث 9 لغات



العربية

الإيطالية

الروسية

الفرنسية

الصينية

اليابانية

المجرية

الاسبانية

(وفي مقطع آخر تحدث التركية)



أبهرني هذا الرجل، حتى نبرة الصوت تتغير مع كل لغة.pic.twitter.com/tvxGPTg1Ay — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) September 3, 2020

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي