الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

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الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار ابها الدولي ادى الي تعطيله لعدة ساعات — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 8, 2020

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، على تويتر: "بفضل الله وتأييده، سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات "صماد 3 " المسيره، وكانت الاصابة دقيقة".

وأضاف المتحدث أن الهجوم على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات.

هذا ولم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية، أو إدارة المطار، أي تعليق حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على مطار أبها خلال يومين، حيث أعلن الحوثيون قبل يومين عن تنفيذ هجوم استخدموا فيه الطائرات المسيرة على المطار واستهدفوا "مواقع عسكرية وأهدافا حساسة".

المصدر: وكالات