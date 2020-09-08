 
مباشر

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oowg

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، على تويتر: "بفضل الله وتأييده، سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات "صماد 3 " المسيره، وكانت الاصابة دقيقة".

وأضاف المتحدث أن الهجوم على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات.

هذا ولم يصدر التحالف العربي بقيادة السعودية، أو إدارة المطار، أي تعليق حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على مطار أبها خلال يومين، حيث أعلن الحوثيون قبل يومين عن تنفيذ هجوم استخدموا فيه الطائرات المسيرة على المطار واستهدفوا "مواقع عسكرية وأهدافا حساسة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا