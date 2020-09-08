شاهد.. شبكة نساء تتاجر بأصوات الناخبين في الكويت!

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، المقرر إقامتها في نوفمبر 2020.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو أظهرت مبالغ مالية في ظروف ورقية، وكشفا بأسماء ناخبين، ووثيقة مدون فيها قَسَم على انتخاب المرشح المقصود، إلى جانب مصحف.

ضبط عملية شراء الاصوات لإنتخابات 2020 pic.twitter.com/OQS8UkYJlT — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2020

وكشفت الوزارة في بيان لها عن آلية ضبط الشبكة بعد إجراء التحريات اللازمة، قائلة إنه "بناء على التحريات تمت مداهمة المنزل الذي تدار به العملية، وضبط 6 مواطنين يقومون بعملية شراء الأصوات، وضبط مبلغ مالي بقيمة 2779 دينارا، و46 ظرفا داخل كل منها مبلغ 200 دينار، وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين وجهاز لابتوب".

ضبط عملية شراء الاصوات لإنتخابات 2020 pic.twitter.com/DXX14rWyab — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2020

وأشار بيان الوزارة إلى إقرار المتهمين بشراء الأصوات من الناخبين، وإملاء القسم عليهم وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق عليه، لصالح أحد المواطنين المرشحين في الدائرة الرابعة.

وأضاف أنه "تم حجز المتهمين والمضبوطات تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية