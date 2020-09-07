الحوثيون يعلقون الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء ابتداء من الأربعاء

قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، في بيان، إنهم سيعلقون كل رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بسبب نقص الوقود، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت الجماعة حذرت الأسبوع الماضي من التوقف الكلي لكافة المنشئات الصحية بسبب نفاد الوقود جراء "احتجاز قوى العدوان" لسفن المشتقات النفطية.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في الشمال ومعظم المدن الرئيسية في 2014 بعد الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا. ومنذ ذلك الحين، سمح التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي يسيطر على المجال الجوي اليمني، فقط برحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية بالهبوط هناك.

المصدر: "رويترز"