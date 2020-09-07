لبنان.. جرحى إثر اشتباك مسلح في بيروت (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عدد من الأشخاص إثر اشتباكات مسلحة في العاصمة بيروت، فيما تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش فرض طوقا أمنيا في شارع كاراج درويش بالطريق الجديدة لضبط الوضع بعد الاشتباك المسلح الذي استخدمت فيه أسلحة رشاشة.

لبنان لبنان قتلى وجرحى خلال اشتباكات مسلحة في منطقة طريق الجديدة بين عدد من الشبان، تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة. وذكرت وسائل اعلام لبنانية أنّ "مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى قطع الطريق في محلة الكولا - مفرق الجامعة العربيّة"، في حين وصلت إلى المنطقة آليات تابعة للجيش اللبناني. Publiée par ‎وجه الحقRûmaf‎ sur Lundi 7 septembre 2020

وقال مغردون إن الاشتباكات وقعت بين مجموعة من الشباب، فيما عمدت مجموعة من الأشخاص إلى قطع الطريق في محلة الكولا - مفرق الجامعة العربية.

لبنان. الجيش اللبناني يعمل على تطويق الاشكال في طريق الجديدة Publiée par ‎ليميديا الإعلام اللبناني الدولي limlb.com‎ sur Lundi 7 septembre 2020

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"