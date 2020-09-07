الجزائر.. تجمعات للمطالبة بالإفراج عن الصحفي خالد درارني (فيديو)

تجمع صحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في باريس والعاصمتين الجزائرية والتونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وتجمع نحو عشرة صحافيين فرنسيين بارزين أمام سفارة الجزائر في باريس تلبية لنداء منظمة "مراسلون بلا حدود" التي رفع ناشطون فيها صورا ولافتات تطالب بالإفراج عن الصحافي الجزائري عشية جلسة استئناف الحكم الصادر في حقه.

وفي الجزائر العاصمة، تجمع نحو 200 شخص من محامين وصحافيين وطلاب وفنانين ومواطنين في الاثنين الثالث، على التوالي في باحة دار الصحافة في وسط العاصمة تضامنا مع درارني ودفاعا عن حرية التعبير.

وفي العاصمة التونسية أيضا، تجمع نحو 40 صحافيا وناشطا من المجتمع المدني بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و"مراسلون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية مطالبين بالإفراج عن الصحافي الجزائري.

وعرضت على واجهة مقر النقابة صورة ضخمة لدرارني تظهره باسما مرفقة بعبارة "نحن خالد".

وقفة من أمام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حاليا من أجل حرية الصحفي #خالد_درارني. pic.twitter.com/RU9VMcwnOk — قناة #أوراس_تي_في Awraas TV (@AwraasTV) September 7, 2020

وقفة أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي #خالد_درارني. pic.twitter.com/h4FYZWT8ZT — قناة #أوراس_تي_في Awraas TV (@AwraasTV) September 7, 2020

وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار: "أرادت السلطات الجزائرية أن تجعل منه مثلا لتخويف الصحافيين في الجزائر.. لقد جعلت منه رمزا، رمزا للدفاع عن الصحافة".

ويدير درارني (40 سنة) موقع "قصبة تريبون" وهو مراسل محطة "تي في 5 موند" الدولية الناطقة بالفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.

وأوقف درارني في 29 مارس وحكم عليه في العاشر من أغسطس بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة قاسية بعد إدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء "كوفيد-19".

وأثار هذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه، ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.

المصدر: أ ف ب