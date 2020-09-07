نائب رئيس الوزراء الروسي: سندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وإعادة إعمارها

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الاثنين، استمرار موسكو في دعم سوريا في حربها على الإرهاب وكذلك في جهودها الرامية إلى إعادة إعمارها، وفق ما أورد مكتبه الإعلامي.

ونقل المكتب عن بوريسوف قوله أثناء لقاء عقده في دمشق مع رئيس الوزراء السوري الجديد، حسين عرنوس إن هذه اللقاء كان "بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا المشترك لكيفية تطور العلاقات الروسية السورية في الأفق القريب".

كما ذكر المسؤول الروسي أن حسين عرنوس شغل قبل توليه رئاسة الحكومة منصب وزير الموارد المائية، وقام بدور كبير في تحقيق عدد من المشاريع المهمة بالنسبة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا. وعبر بوريسوف عن أمله أن يعطي تعيين عرنوس على رأس الحكومة السورية زخما جديدا لتطوير العلاقات الوثيقة والبناءة بين البلدين.

وأعلن بوريسوف لرئيس الوزراء السوري أن روسيا ستستمر في دعم سوريا، سواء في حربها على الإرهاب وعلى الصعيد السياسي، أو في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

المصدر: إنترفاكس