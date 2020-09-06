مصر.. تسجيل 19 وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد، عن تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، وذلك مقابل 130 إصابة و16 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 99863 حالة.

وأضاف أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 78108 حالات منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وتابع قائلا إن الوزارة وثقت 5530 حالة وفاة، عقب تسجيل 19 حالة وفاة في اليوم الأخير.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 78108 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 151 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة pic.twitter.com/qqUAXhuS6D — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 6, 2020

المصدر: RT