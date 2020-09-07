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المحكمة العسكرية بصنعاء تقر حجز أموال عشرات الضباط الموالين للرئيس هادي

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المحكمة العسكرية بصنعاء تقر حجز أموال عشرات الضباط الموالين للرئيس هادي
Reuters KA/AS
صنعاء -اليمن-
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أقرت المحكمة العسكرية في صنعاء يوم الأحد، الحجز التحفظي على أموال وممتلكات عدد من الضباط الموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، بأن "المحكمة العسكرية المركزية عقدت اليوم بصنعاء جلستها العلنية لمحاكمة 75 من الخونة المتهمين في القضية رقم 10 لعام 1441 هجرية بوقائع الانضمام وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى".

وإثر عقد الجلسة، "أقرت المحكمة الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها".

المصدر: وكالات

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