التحالف العربي يدمر طائرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون نحو السعودية
قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقها الحوثيون صوب المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة
#عاجل— واس العام (@SPAregions) September 6, 2020
قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.#واس_عامpic.twitter.com/BSHMB32r6D
المصدر: واس