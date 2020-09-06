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التحالف العربي يدمر طائرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر طائرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون نحو السعودية
Reuters
التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون
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قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة

المصدر: واس

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