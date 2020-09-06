أنباء عن إصابة جنديين تركيين جراء هجوم لمسلحين في إدلب

أفاد نشطاء ووسائل إعلام سورية بإصابة جنديين تركيين على الأقل بنيران مسلحين، اليوم الأحد، في ريف إدلب الجنوبي.

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن شهود عيان، بأن جنديين إصيبا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي في بلدة معترم التابعة لناحية مركز أريحا، قرب طريق "إم-4" الرابط بين حلب واللاذقية، مشيرة إلى أن هذا هو ثاني هجوم من نوعه في غضون عشرة أيام.

وذكرت الصحيفة أن المسلحين أطلقوا النار من سيارتهم على مجموعة من العسكريين الأتراك أثناء خروجهم من نقطة المراقبة، ثم هربوا من موقع الحادث، لافتة إلى أن أحد الجريحين إصابته خطيرة.

وأكد نشطاء ومراقبون موالون للحكومة السورية و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في لندن ، صحة هذه المعلومات.

المصدر: وكالات