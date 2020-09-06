العراق.. 3652 إصابة و90 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3652 إصابة و90 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 22772 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1740929 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3301 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 198560 حالة".

ومنذ ظهور الفيروس في العراق، بلغت الإصابات هناك 260370 إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 7512 حالة.

المصدر: RT