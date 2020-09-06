محافظة دمشق توضح ما يتم تداوله عن "الافتتاح الجزئي" للمدارس: مجرد اقتراح

أوضحت محافظة دمشق أن ما يتم تداوله حول توصية منها لاقتصار افتتاح المدارس على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية غير دقيق

وحول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في (فيسبوك) من أن مجلس محافظة دمشق أوصى باقتصار افتتاح المدارس على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وتأجيل افتتاح باقي الصفوف الانتقالية، أوضح المكتب الإعلامي في المحافظة أن "ما تم تداوله مجرد توصية (اقتراح) طرحه المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم للدورة العادية الخامسة"

ونوهت المحافظة بأن قرار افتتاح المدارس يعود للجهة المعنية (وزارة التربية).

وتسود تخوفات في البلاد من أن بدء العام الدراسي بشكله الاعتيادي سيؤدي إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أن أرقام الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة شهدت تزايدا خلال الفترة الماضية، من استقرار عند مستويات لم تكن تتخطى 30 إصابة في اليوم، إلى مستويات تجاوزت 80 إصابة في يوم واحد خلال الفترة الماضية، وحسب المعلن من الأرقام.

وكانت وزارة التربية أعلنت تأجيل افتتاح المدارس في البلاد إلى 13 من الشهر الجاري، بقرار من رئاسة الوزراء، بعدما كان مقررا افتتاحها في مطلعه، وقالت إن ذلك جاء بعد اطلاع مجلس الوزراء على البروتوكول الصحي الذي قدمته الوزارة للتصدي لوباء كورونا.

المصدر: RT