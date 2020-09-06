العراق: سنكون أول بلد يستورد لقاحاً لكورونا

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، أن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح الخاص بفيروس كورونا حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية بعد نجاح التجارب البحثية عليه.

وقال الوزير في تصريح صحفي، إن "استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية".

وأضاف، أن "كل العلاجات التي أقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة".

ودعا التميمي المواطنين الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للتقليل من تزايد اعداد الاصابات.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT