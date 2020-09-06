لليوم الثالث على التوالي.. إصابات كورونا في ليبيا تتجاوز 600 إصابة يوميا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اكتشاف 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 13 شخصا من جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز، وفق آخر تحديث لنشرته الوبائية، إن حالات الإصابة الجديدة من بينها 240 حالة مخالطة، مشيرا إلى تسجيل 56 حالة شفاء.

وكان المركز قد سجل أمس السبت 649 إصابة جديدة بالفيروس و15 حاة وفاة.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا المسجلة في البلاد أكثر من 17 ألف حالة، بينها أكثر من 200 حالة وفاة.

المصدر: وكالات