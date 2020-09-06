السلطات السورية ترسل مساعدات طبية عاجلة لمساندة أهالي القرى المنكوبة نتيجة الحرائق

أعلنت وزارة الصحة السورية إرسال مساعدات ودعما طبيا للنقطة الإسعافية في الفريكة بريف محافظة حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة في المنطقة والتي وصلت إلى منازل الأهالي.

وبحسب الوزارة، تم إرسال 3 سيارات إسعاف مع كادر تمريضي، ليصبح العدد الإجمالي 4 سيارات اسعاف مع 15 أسطوانة أوكسيجن وفريق يضم طبيبا و3 ممرضين سيتواجدون على مدار الساعة.

وتبعد النقطة الإسعافية 40 كم عن مشفى السقيلبية التي أرسلت سيارتين مؤازرة أيضا، وتقدم النقطة حاليا خدمات الأوكسجين في المكان لحالات استنشاق أبخرة ودخان، فيما لم تحتاج أي حالة نقل للمشفى حتى الآن.

في سياق متصل، قال مدير مركز حماية الغابات في حماة لوكالة سانا: "إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تخمد الحريق الضخم الذي نشب قبل أربعة أيام في حراج بيرة الجرد وامتد إلى أحراج النهضة والمجوي المشرفة وعين البيضة والفندارة بريف مصياف".

وتشهد مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية في عدد من المناطق السورية حرائق مؤخرا.

وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن، وبعض الحرائق مستمر منذ أيام، كما في عين الكروم بمنطقة الغاب في حماة، وفي جبال مصياف في المحافظة ذاتها حيث قدرت المساحات المحترقة في يوم واحد بنحو 5 آلاف دونم.

المصدر: وكالات