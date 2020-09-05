بسبب نفاد الوقود.. الحوثيون يعلنون توقف أول المستشفيات في مناطق سيطرتهم عن العمل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، اليوم السبت، توقف العمل في أول مستشفى تابع لها بسبب نفاد الوقود.

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله" إن "مكتب وزارة الصحة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أعلن توقف الخدمات الطبية في مستشفى ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق، بسبب نفاد المحروقات في المستشفى".

واعتبر مكتب الصحة في محافظة حجة توقف المستشفى "كارثة إنسانية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في المحافظة".

وحذر من أن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد بتوقف تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة وتوقف عمليات الإسعاف والطوارئ".

ولفت إلى إن "احتجاز السفن النفطية يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى بالموت المحتم خاصة في ظل انتشار الأوبئة".

واتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي، الثلاثاء الماضي بـ "احتجاز 21 سفينة نفطية منها 17 سفينة تحمل 429.041 طن من مادتي البنزين والديزل".

المصدر: وكالات