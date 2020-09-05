سوريا.. 3 وفيات و63 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 130 بعد تسجيل 3 حالات وفاة، إضافة إلى 63 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 3104، بينها 715 حالة شفاء بعدما تم تسجيل 17 حالة تعاف جديدة.

وحول توزع الإصابات الجديدة أظهرت بيانات الصحة، أن معظمها اكتشفت في دمشق وحلب بتسجيل 26 إصابة في كل منهما، و4 أصابات في السويداء، و3 في حمص، واثنتين في كل من حماة والقنيطرة.

أما حالات الوفاة فتركزت جميعها في دمشق.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 68 إصابة أمس إضافة إلى 3 وفيات بالفيروس.

أسامة يونس

المصدر: RT