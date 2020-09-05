عدد وفيات كورونا في العراق يصل إلى 7422 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 23872 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تفشي المرض 1718157 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3891 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 195259 حالة".

ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 256719 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 7422 وفاة.

المصدر: RT