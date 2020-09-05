السعودية.. الإصابات اليومية بكورونا عند أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل

لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 791 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، خلال آخر 24 ساعة (مقابل 822 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 16 أبريل عندما تم تسجيل 762 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (791) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (779) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (295,842) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/YEBpxKvUMH — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 5, 2020

وأكدت الوزارة تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 33 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية حتى اليوم 319932 إصابة، بينها 4049 حالة وفاة، و20041 حالة نشطة، منها 1470 مريضا في حالة خطرة.

وتماثل 779 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة 295842 شخصا.

المصدر: RT