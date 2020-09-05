الجيش اللبناني يفجر كميات من "نيترات الأمونيوم" التي عثر عليها في المرفأ

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن وحدات الهندسة التابعة له فجرت كمية من "نيترات الأمونيوم" تجاوز وزنها 4 أطنان، كان قد عثر عليها في وقت سابق في بقايا مرفأ بيروت.

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وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "تمت معالجة كمية نيترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها 4 أطنان و350 كلغ، حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش".

تمّت معالجة كمية نيترات الامونيوم التي وجدت منذ ايام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها ٤ اطنان و٣٥٠ كلغ حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/7NVFNFxd2w — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 5, 2020

وكان الجيش اللبناني، أعلن الخميس الماضي، العثور على كميات من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت.

ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل 190 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، مع تدمير أحياء كاملة في العاصمة.

وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.

المصدر: RT