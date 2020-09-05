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التحالف الدولي: لسنا جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة

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التحالف الدولي: لسنا جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة
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قال المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كايكنز، إن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ليست جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة.

تصريحات المتحدث باسم التحالف جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي.

من جانب آخر لفت المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كايكنز إلى أن الولايات المتحدة تقدم 31 مليون دولار كمساعدات انسانية لمواجهة كورونا في سوريا، منوها بأن دول التحالف ساهمت منذ عام 2012  بتقديم 43 مليار دولار للسوريين.

التحالف الدولي: لسنا جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة
التحالف الدولي: لسنا جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة

المصدر: RT

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